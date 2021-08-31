В Кировской области нашли тело мужчины, пропавшего 4 дня назад

В Кирово-Чепецком районе обнаружили тело 29-летнего мужчины, пропавшего 4 дня назад. Сообщение об этом появилось в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

— Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, — говорится в посте.

Позже информацию подтвердили в Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

29-летний Денис М. пропал 28 августа. 30 августа его тело обнаружили на окраине Кирово-Чепецка. Причины смерти устанавливают следователи.

Ранее мы писали, что в Кировской области нашли погибшей 17-летнюю девушку, которая пропала 6 лет назад.

Фото: vk.com/lizaalert_kirov