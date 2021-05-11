В Кировской области нашли тело мужчины, пропавшего в конце апреля

В Малмыжском районе нашли погибшим местного жителя, который пропал 2 недели назад. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

24-летний Николай жил в деревне Каменный Ключ. Последний раз молодого человека видели 26 апреля. Поиски пропавшего начались через 3 дня, однако результата не дали.

10 мая в группе поискового отряда появилось сообщение о том, что Николая нашли погибшим. Об обстоятельствах гибели не сообщается.

— Николай Альбертович найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким.

Ранее мы писали, что в Верхнекамском районе нашли тело погибшего рыбака.