В Кировской области нашли трех медвежат

Необычную находку сделали работники лесозаготовок в Опаринском районе.

4 марта буквально из-под колес лесозаготовительной машины выскочила медведица. Косолапая убежала в лес, а операторы осмотрели место и нашли оставленную берлогу. В ней обнаружились трое маленьких медвежат. О происшествии сообщает портал «Опаринская сорока».

По плану работы на данном участке должны были продолжаться еще 8 суток. Из-за этого животные могли бы умереть голодной смертью — мать не вернулась бы к ним, опасаясь людей. Связавшись с охотоведами, операторы приняли решение забрать малышей.

В ближайшее время их отправят в спецприют в Тверской области — единственное в России место, где выхаживают новорожденных медвежат. А разбуженная медведица, лишившаяся детей и берлоги, осталась в лесу.

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Фото: coppoka.ru