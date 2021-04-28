В Кировской области назначен новый глава минстроя

С 28 апреля исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ Кировской области стал Игорь Селезнёв.

Он занял место Ирины Кислухиной, которая проработала в этой должности чуть больше года – с февраля 2020-го. Сейчас она стала начальником управления архитектуры и градостроительства.

До этого назначения Игорь Селезнёв работал начальником управления проектной деятельности. В сферу его ответственности входила реализация нацпроектов в Кировской области.

Игорь Селезнев родился 1972 году в Кировской области. Имеет высшее экономическое образование, а также диплом Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе «Евроменеджмент». Занимал должности заместителя финансового директора, советника губернатора по экономике и финансам, а также пост вице-президента ВТПП.

Отметим, что министерство строительства и ЖКХ, которое возглавил Игорь Селезнев, появилось совсем недавно. Оно вобрало в себя штат и часть функций бывшего минэнерго.

Фото: www.ikirov.ru