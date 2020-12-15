В Кировской области назначен новый министр внутренней политики

Новым министром внутренней политики региона стал Андрей Лучинин. Он занял кресло бывшего главы министерства Николая Коева, который отработал в этой должности 3 года.

Андрей Лучинин родился в 1968 году в селе Сорвижи Арбажского района. Окончил истфак Кировского пединститута, служил в ракетных войсках.

Работал учителем, помощником депутатов Госдумы Федерального собрания РФ II, III, IV созывов. Потом продолжил карьеру по партийной линии.

В апреле 2018 года назначен замминистра внутренней политики Кировской области. На этой должности курировал местное самоуправление.

В 2015 году окончил магистратуру юридического факультета ВятГУ. Написал диссертацию, посвященную совершенствованию уголовной ответственности за взяточничество.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

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Фото: twitter.com/navigatorkirov