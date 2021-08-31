В День ветеринарного работника России в Кировской области назвали лучших ветеринаров и лучшие областные учреждения ветеринарии. Ими стали представители Кирова, Лянгасово, а также Котельничского, Орловского и Вятскополянского районов.

На сегодняшний день в ветеринарной отрасли в Кировской области трудится более 2 тысяч человек. Торжественное мероприятие, посвященное работникам ветеринарной отрасли, прошло 31 августа в Вятском государственном агротехнологическом университете. К собравшимся обратился губернатор Игорь Васильев. Он подчеркнул, что благодаря ветеринарам в регионе стабильно развивается животноводство, а область удерживает лидерство в ПФО по валовому производству молока.

— Благодарим за ваш труд и ответственное отношение к ветеринарному делу, за профессионализм и самоотдачу. Спасибо ветеранам службы, молодым специалистам и студентам, решившим посвятить свою жизнь ветеринарии. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успешной и плодотворной работы, — сказал глава региона.

Зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков добавил, что в профессию ветработника случайные люди не приходят – здесь остаются только те, кто действительно предан своей работе.

— Случайных людей в этой сфере не бывает — сюда приходят те, кто обладает особой добротой и состраданием, преданностью выбранной специальности, — сказал министр.

Алексей Котлячков подчеркнул, что в период пандемии коронавируса труд ветеринаров стал цениться еще больше. Ведь в это непростое время успех страны во многом зависит от продовольственной и биологической безопасности.