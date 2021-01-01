В Кировской области назвали птицу года

Уже больше 20 лет в России выбирают птицу года. В ее честь проводятся различные акции и экологические мероприятия. В 2021 году Союз охраны птиц выбрал кобчика.

Как рассказали в областном минлесхозе, кобчик – редкая перелетная птица из отряда соколообразных. В наших краях ее можно встретить весной, летом и в начале осени, потом она улетает на зимовку. Кобчик занесен в Красные книги области и даже страны.

Кобчик – хищная птица. И, как и все хищники, она предпочитает животную пищу. Правда, в силу небольших размеров охотиться, например, на грызунов кобчикам проблематично. Вес этой птицы составляет «полторы шоколадки» — 130-150 граммов.

Но стрекоз и жуков ловить кобчики вполне в состоянии. А на зимовке в Африке они питаются саранчой. При отсутствии насекомых кобчики могут напасть на воробьев или даже голубей.

В прошлом году птицей года в России был журавль.

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