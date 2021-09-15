В Кировской области назвали самые оплачиваемые вакансии сентября

Сотрудники портала SuperJob назвали 5 самых высокооплачиваемых вакансий в Кировской области на сентябрь 2021 года.

Первое место занял водитель-экспедитор категории Е. Вакансию предлагает одна из ведущих российских компаний в сфере грузоперевозок. Устроившись на эту работу, можно получать 130 тысяч рублей в месяц.

На втором месте оказался шеф-повар с зарплатой от 65 тысяч рублей. Платить такие деньги в Кирове готова сеть ресторанов «Мама Рома».

На третьем месте – оператор по привлечению корпоративных клиентов со специализацией на госзакупках. Вакансию предлагает Тинькофф банк. Сотруднику, принятому на эту должность, готовы платить от 60 тысяч рублей.

Четвертую позицию занимает вакансия директора магазина «Магнит». Соискателям, претендующим на эту работу, обещают до 56 тысяч рублей в месяц, а также всевозможные корпоративные бонусы.

На пятом месте – менеджер по развитию торгового эквайринга. Его доход составит 50-60 тысяч рублей в месяц. Вакансию открыл Россельхозбанк.

Ранее мы публиковали топ самых оплачиваемых вакансий в Кирове на август. В августовском рейтинге на первом месте по заработной плате оказалась вакансия финансового директора.