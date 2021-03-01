В Кировской области не будет дефицита удобрений

Цены на удобрения стабилизируются, а их производители наращивают мощности в условиях растущего спроса. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

По его данным, в текущем году аграриям понадобится 4,5 млн тонн удобрений, из которых 2 миллиона тонн у них уже имеются в виде остатков. Сейчас сельхозтоваропроизводителям нужно докупить 1,8 млн тонн. Потребности в регионах уточняются.

Как рассказал заместитель председателя правительства, глава минсельхоза Кировской области Алексей Котлячков, в 2020 году сельскохозяйственные товаропроизводители области приобрели 23,8 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений – 119% к прошлому году. Было внесено 18,9 тыс. тонн действующего вещества, что больше, чем в прошлом году, на 3% и на 2% планового показателя.

– Увеличение объёмов приобретения минеральных удобрений во многом объясняется предоставлением в феврале-марте 2020 года бюджетной поддержки в размере 933 млн рублей. Это субсидии областного бюджета на поддержку отрасли растениеводства, на приобретение сельскохозяйственной техники и на реализованное молоко, – уточнил зампред.

Остатки минеральных удобрений, перешедшие на 2021 год, составили 4,9 тыс. тонн действующего вещества. Это в 1,5 раза больше, чем переходящий остаток на начало 2020 года.

– Потребность в минеральных удобрениях к весенним полевым работам в Кировской области составляет 16,9 тыс. тонн действующего вещества. Соответственно, с учётом остатков прошлого года до начала посевных работ аграриям необходимо закупить 12 тыс. тонн. До середины февраля 0,5 тыс. тонн уже приобретено, заключены договоры поставки на 6 тыс. тонн минеральных удобрений, работа продолжается, – уточнили в региональном министерстве.

Сегодня обеспеченность минеральными удобрениями для весенних полевых работ у кировских аграриев составляет 32%, это на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

– До начала полевых работ планируем обеспечить полную потребность. Необходимые ресурсы у сельскохозяйственных товаропроизводителей с учётом бюджетной поддержки имеются, – сказал Алексей Котлячков.

Напомним, в регионе работает завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината АО «ОХК «Уралхим», производящий минеральные удобрения: аммиачную селитру, азотофосфат, сульфонитрат и несколько марок сложных многокомпонентных минеральных удобрений.

Как отметили в областном ведомстве, производственные мощности завода способны полностью обеспечить потребность аграриев Кировской области в аммиачной селитре. Удобрения других марок, не выпускаемые Кирово-Чепецким химкомбинатом, завозятся из других регионов.

Ранее в Кировской области подвели итоги уборочной компании прошлого года.