В Кировской области не будут повышать плату за капремонт

Утвержден размер минимального взноса на капремонт на 2021 год. Об этом сообщили в областном правительстве.

В текущем году плата граждан за капитальный ремонт останется на прежнем уровне. Минимальная сумма взноса составит 8 рублей 30 копеек за квадратный метр жилья.

Как пояснили в министерстве энергетики, тариф не повышался с 2018 года. В ведомстве напомнили, что жильцы многоквартирных домов могут сами выбрать вариант формирования фонда капремонта: на спецсчете либо на счете регионального оператора. В первом случае жильцы могут проголосовать за увеличение ежемесячной платы и самостоятельно составить перечень работ и выбрать подрядчика.

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