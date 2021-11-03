В Кировской области не будут продлять нерабочие дни

В Кировской области не будет продления нерабочих дней. С 8 ноября учреждения и организации региона вернутся к работе в штатном режиме. Об этом говорится в обращении губернатора Игоря Васильева к кировчанам.

Глава региона отметил, что принятые меры предотвращению распространения коронавирусной инфекции показали свою эффективность. Ситуация с заболеваемостью остается сложной, но тенденция к стабилизации наметилась. Темпы вакцинации в Кировской области растут.

— Благодарю жителей области за ответственное отношение к соблюдению всех введенных оперативным штабом мер! Это позволяет нам на данный момент не планировать продление нерабочих дней в регионе. С 8 ноября школы, детские сады, а также другие учреждения региона будут работать в штатном режиме, — сказал Игорь Васильев.

При этом меры, разработанные оперштабом, продолжат действовать. К ним относятся соблюдение режима самоизоляции при амбулаторном лечении заболевания и действие QR – кодов при посещении учреждений спорта, салонов красоты, объектов общепита и развлекательной сферы. Сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общепита с 23 до 6 часов. А работодатели должны вывести на удаленку сотрудников старше 65 лет.

Ранее мы писали, что Кировская область вышла на 4-е место по темпам вакцинации в стране.