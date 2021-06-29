Игорь Васильев: в Кировской области не будут вводить принудительную вакцинацию от коронавируса

29 июня в правительстве Кировской области состоялось очередное заседание оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции. На нем кировские предприниматели рассказали о результатах информационной кампании по вакцинации сотрудников.

По словам губернатора Игоря Васильева, бизнес-сообщество региона продемонстрировало ответственный подход к борьбе с коронавирусом. Поэтому принудительная вакцинация в Кировской области вводиться пока не будет.

— Мы должны быть внимательны к своему здоровью и здоровью окружающих, близких и друзей. Альтернативы нет. Только совместными усилиями власти, работодателей и представителей бизнеса мы сможем выработать коллективный иммунитет и вернуться к привычной жизни без ограничений, — сказал глава региона.

По словам кировских предпринимателей, в трудовых коллективах проводятся разъяснительные беседы о соблюдении санитарных правил, а также о необходимости вакцинации. Информационная кампания показала, что кировчанам не хватает информации о преимуществах прививок. Поэтому многие руководители привились сами, чтобы на личном примере показать, что это вакцинация безопасна.

— На 22 июня у нас было порядка 8 процентов привитых сотрудников. На 29 июня эта цифра составляет 23 процента Результат есть, — отметил гендиректор сети парикмахерских «Прядки в Порядке» Дмитрий Кочев.

Помимо бесед, малый и средний бизнес Кирова договорились о размещении информационного билборда на одной из центральных улиц Кирова. А известный «концертмэн» Борис Файбышенко предложил усилить информирование и в соцсетях.

— Вакцинация пошла быстрее, это видно даже обывателям. Я ежедневно вижу у прививочных пунктов очереди из желающих привиться. Это показывает, что информационная кампания очень эффективна. Предлагаю усилить ее в соцсетях, призвав известных людей открыто говорить о пользе вакцинации, — сказал он.

Губернатор Игорь Васильев поддержал предложение и добавил, что необходимо также усилить контроль за ношением масок в транспорте.

— Еще раз обращаюсь к работодателям: вам необходимо создать безопасные условия труда на своих предприятиях. Каждый из вас несет персональную ответственность за здоровье сотрудников, — сказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что в Кировской области введено достаточное количество ограничительных мер, которые необходимо строго соблюдать. Это напрямую влияет на дальнейшее развитие эпидемиологической обстановки в регионе.

На оперштабе также прозвучало, что областной минпромторг совместно с ВТПП готовят расширенную декларацию добровольного подтверждения соблюдения всех санитарных правил на предприятиях. В документ будет включен пункт о популяризации вакцинации на предприятиях. 30 июня руководители предприятий области, готовых безоговорочно соблюдать санитарные правила, поставят свои подписи под декларацией.