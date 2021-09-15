В Кировской области неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В Кировской области разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Авария произошла 13 сентября в Пижанском районе. В 23.05 на 179-м километре трассы Киров – Советск – Яранск неизвестный водитель неустановленного авто сбил 48-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В настоящее время Госавтоинспекция разыскивает виновника ДТП. Очевидцев случившегося и всех, у кого есть информация о происшествии, просят сообщить об этом по телефону 8-999-361-10-38.

Ранее мы писали, что 15 сентября на повороте на Кирово-Чепецк фура улетела в кювет.