В Кировской области неправильно задекларировали 200 тонн пшеницы

Россельхознадзор выявил факт недостоверного декларирования 200 тонн пшеницы урожая прошлого года. Она предназначалась для пищевых целей.

Согласно информации на официальном сайте Росаккредитации, заявитель партии зерна — ООО «Имени Кирова» из Уржумского района.

В протоколе отсутствовали обязательные исследования на микотоксин «Охратоксин А», которые является необходимым условием при декларировании продукции.

Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по обеспечению качества и безопасности зерна. Ему предложено самостоятельно прекратить действие декларации о соответствии на пшеницу.