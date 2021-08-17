В Кировской области нетрезвый водитель ударил инспектора ДПС

Инцидент произошел в поселке Верхошижемье 1 августа.

У 38-летнего местного жителя эвакуировали автомобиль. Нетрезвый мужчина оказался весьма не рад такому событию и обрушил свой гнев на инспектора ДПС.

Сельчанин толкнул представителя власти, ударил его кулаком по голове и обругал нецензурными словами. Все произошло при свидетелях.

По факту происшествия была проведена проверка. По ее результатам на водителя возбудили уголовное дело. В настоящее время по делу ведется следствие. Недовольному автомобилисту грозит до 5 лет лишения свободы.