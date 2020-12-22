В Кировской области обнаружены уникальные ледяные композиции

Скульптуры находятся рядом с жилым домом небольшой деревеньки.

Житель Кирова Тимур Абашев, оказавшись в Опаринскоми районе, случайно наткнулся на настоящие произведения искусства. В небольшой деревне Нижний Починок рядом с одним из жилых домов он увидел уникальные ледяные композиции.

Объектов оказалось два. Это большой корабль с поднятыми парусами на постаменте и медведь.

— К сожалению автора дома не было. Со слов представителей администрации района работы делает молодой человек (подросток), который живёт или иногда приезжает в деревню, — уточнил Тимур.

В администрации кировчанину также рассказали, что молодой человек очень талантливый. Свои скульптуры делает не первый год. Кроме этого он пишет картины и мастерит красивые поделки из природных материалов.

Фотографии ледяных композиций Тимур выложил в интернет. Пользователи положительно оценили скульптуры. Некоторые высказались за то, чтобы нечто подобное украсило и Театральную площадь.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области появился огромный снежно-ледяной бык.

Фото: Тимур Абашев