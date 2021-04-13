В Кировской области обнаружили краснокнижную сову

В заповеднике «Нургуш» этой весной подсчитали численность сов и обнаружили бородатую неясыть, занесенную в Красную книгу области.

На участке «Тулашор» учет численности пернатых проводили по голосам токующих самцов. Сотрудники заповедника обошли коло 58 кв. км и нанесли на карту вероятные гнездовые участки четырех видов сов.

Больше всего на территории заповедника мохноногого сыча. Место его обитания удалось обнаружить 22 раза. Чуть меньше длиннохвостой неясыти – самцов этих сов заметили на 14 участках леса. Кроме того, специалисты встретили 4 воробьиных сыча и одну бородатую неясыть, занесенную в Красную книгу Кировской области. Ток птицы услышали в районе стационара Пожмашор. Ранее она никогда не селилась в заповеднике.

Как отметили работники заповедника, этой весной плотность сов в Тулашоре очень большая. Самой вероятной причиной, которая этому поспособствовала — пик численности мелких грызунов — лесных полевок – основного рациона этих пернатых обитателей леса.

Также сообщается, что в «Нургуш» уже прилетели пернатые первопроходцы — чибисы и белые трясогузки. В народе трясогузку прозвали «ледоломкой», поскольку после их возвращения с юга начинается ледоход. Дело в том, что по прилёту птички гуляют по скованному льдом водоёму и покачивают хвостиком. Спустя несколько дней реки вскрываются.

Фото: erbirds.ru