В Кировской области обнаружили редкий лёд

Необычную картину наблюдали в Кирово-Чепецком районе.

У одного из санаториев Кирово-Чепецкого района, который находится рядом с рекой Быстрицей, кировчане заметили необычное природное явление. Его название блинчатый лёд. Он образовался на небольшом участке реки.

Как сообщили в группе «Любительская Метеорология в Кирове», это явление можно встретить редко. Получается оно при стечении нескольких климатических обстоятельств. Блинчики на замёрзшей водной глади образуются, когда температура падает и составляет около нуля градусов. В это время на поверхности водоёма образуется ледяная плёнка. Далее в дело вступает ветер. Он должен иметь определённое направление и скорость. Получаются льдинки разного размера и формы. После ветер и холодная вода шлифуют эти фрагменты, придавая им округлую форму.

В результате на водоёме можно увидеть льдинки, похожие на настоящие блинчики. К слову, они могут иметь разный размер.

Например, в природе встречаются как небольшие округлые льдины, размер которых несколько десятков сантиметров, так и крупные блины, размер которых около 2-3 метров.

Ранее мы писали о том, что жителей Кировской области удивило озеро с прозрачным льдом.

Фото: vk.com/meteokirov