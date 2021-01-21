В Кировской области обнаружили редкое насекомое

Неизвестное насекомое сфотографировал житель Нововятска Павел. Как определил по снимку сотрудник РАН в Санкт-Петербурге, кировчанин встретил зимнего комара, или хионею. Об этом сообщает Экопортал Кировской области.

Павел нашел комара в снегу, в солнечную погоду и при температуре воздуха -6 градусов. По словам ученого, Павлу попалась мужская особь.

Хионея является представителем семейства комаров-болотниц. На севере России они распространены достаточно широко, однако в Кировской области их заметили впервые. Хионеи бескрылые и появляются на снегу после снегопада или во время оттепели.

Чем питаются эти насекомые и как они размножаются, достоверно неизвестно. Есть версия, что в морозы хионеи прячутся в траве под снегом. Но как они попадают туда – неясно.

Кировчан, которым удастся встретить хионей, сотрудник РАН просит поместить их в спирт и отправить в Академию. Это позволит официально внести новый вид в списки фауны Кировской области.

Ранее мы писали, что в Кировской области встретили редкую птицу из Норвегии.