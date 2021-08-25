В Кировской области обновят пешеходные переходы

Пешеходные переходы в Кировской области оборудуют по новым национальным стандартам. Об этом сообщили в областном правительстве по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

Безопасность дорожного движения остается одним из главных показателей нацпроекта БКД.

— Наша задача не только отремонтировать дороги, привести их в нормативное состояние, но и обеспечить безопасность. Для этого необходимо проводить работы комплексно, — отметил губернатор Игорь Васильев.

К 1 сентября все меры безопасности на дорогах были усилены. Особое внимание уделено обустройству пешеходных переходов. Как сообщил глава горадминистрации Дмитрий Осипов, в Кирове действует 496 переходов. 146 из них находятся вблизи образовательных организаций.

406 переходов оборудованы в соответствии с национальными стандартами. Они подразумевают установку светофоров, ограждений, фонарей и дорожных знаков. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на модернизацию еще 21 участка улично-дорожной сети.

Ведется работа по обновлению переходов и в районах области. В настоящее время в соответствии с современными требованиями оборудованы 13 «пешеходников» в нескольких районах.

Также в целях повышения безопасности дорожного движения до конца 2021 года в Кирове планируется установить и заменить свыше 1100 дорожных знаков, модернизировать светофоры на 6 перекрестках и установить комплексы фотовидеофиксации. На региональных дорогах появятся «недостающие» тротуары и освещение.

Для школьников будут проводиться профилактические мероприятия по предотвращению ЧП на дорогах. Среди них – соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», тематическое родительское собрание, Неделя безопасности и другие. По словам председателя правительства области Александра Чурина, особое внимание будет уделено младшим школьникам.