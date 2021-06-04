В Кировской области обращения в соцсетях на тему экологии уверенно держатся в ТОП-5

В Кировской области после сообщений в соцсетях сотрудники министерства вышли с активистом в совместный рейд.

На прошлой неделе (за период с 29.05.2021 – 04.06.2021) системой «Инцидент менеджмент» зафиксировано 339 сообщений. Обращения на тему экологии уверенно держатся в ТОП-5.

Топ-5 тем за с 29.05.2021 – 04.06.2021:

1. Благоустройство – 92 сообщения

2. ЖКХ – 81 сообщение

3. Дороги – 47 сообщений

4. Экология – 42 сообщения

5. Образование – 28 сообщений

Актуальная тема – строительство и ремонт пешеходных зон. Больше вопросов поступило от жителей Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Суны и Кирса. Кировчане обращают внимание на состояние территорий, которые были отремонтированы в прошлые годы и сообщают о дефектах, которые необходимо устранить. Также выросло число жалоб на нерегулярный вывоз ТКО в Котельниче, Опарино и загрязнение воздуха в Кирове. Еще одна актуальная тема — строительство школ в областном центре.

В Кировской области постоянно выявляются и устраняются несанкционированные свалки

Постоянно ведется работа по выявлению и уборке несанкционированных свалок. Все сообщения по этой теме находятся на особом контроле ЦУР Кировской области. Так, например, сотрудники регионального Центра управления регионом в системе «Инцидент Менеджмент» неоднократно фиксировали обращения из Юрьянского района, в их числе и сообщения от активиста Михаила Пленкина. Их в ЦУР Кировской области зафиксировали порядка 15 в этом году.

В конце мая, как сообщают в министерстве охраны окружающей среды Кировской области, состоялся совместный рейд сотрудников министерства с общественным инспектором министерства и Всероссийского общества охраны природы Михаилом Пленкиным, а также с представителями администрации Юрьянского района, Мурыгинского городского поселения и представителя АО «Куприт».

В ходе рейда были осмотрены предполагаемые места несанкционированного размещения отходов. Установлено, что из выявленных ранее 7 свалок в границах пгт Мурыгино две частично ликвидированы (вблизи гаражного кооператива (координаты 58.733320° 49.475458°), за кладбищем (координаты 58.748194° 49.466818°)). Зафиксировано 30 мест несанкционированного размещения отходов. В настоящее время администрация Мурыгинского городского поселения совместно с региональным оператором разрабатывают график ликвидации выявленных свалок.

Также был выявлен участок в лесном массиве (бывшая «площадка взрывчатки») севернее пгт Мурыгино, захламленный отходами деревообработки. Предположительно отходы свозят местные предприниматели – деревообработчики. Произведен замер площади участка захламления, определяется размер ущерба, причиненного окружающей среде. Возбуждено административное производство. Кстати, уже 31 мая здесь же был задержан сотрудниками полиции тракторист, осуществлявший выгрузку отходов деревообработки. По результатам расследования материалы будут направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ для решения вопроса об уголовной квалификации совершенного правонарушения.

В водоохранной зоне р. Медянка по ул. Советская зафиксировано перекрытие поверхности почвы боем кирпича. Данная информация для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сбора доказательств будет направлена в правоохранительные органы. Нарушителю грозит административный штраф и возмещение нанесенного ущерба.

По инициативе активиста Михаила Пленкина проверена информация об утечке канализационных стоков с трубопровода, расположенного между предприятием ООО «Кировпейпер» и р. Медянка, произведен осмотр указанного места. В настоящее время утечка отсутствует – устранена. С целью мониторинга качества воды р. Медянка отобраны пробы воды выше и ниже по течению выпусков сточных вод ООО «Кировпейпер». В случае установления загрязнения информация будет направлена для рассмотрения по компетенции в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, так как данный хозяйственный объект подлежит федеральному надзору.

Проведенный совместный рейд, состоявшийся по инициативе и благодаря активной позиции Михаила Пленкина, является хорошим примером взаимодействия между органами власти и общественностью.

На прошлой неделе были ликвидированы свалки и в других районах Кировской области. Так, например, в Демьяново Подосиновского района по адресу ул.Советская, 31 у магазина с осени лежали ветви деревьев после проведенной вырубки.

Информация была передана ответственным ведомствам, свалка ликвидирована.

Убраны свалки у контейнера в деревне Ральники Кирово-Чепецкого района, в Кирове по адресам Калинина, 4, Советский тракт д.5а и 11а и другим. Ряд сообщений о несанкционированных свалках — на тропе в Порошино, Кирово-Чепецке, Кирове, и др., — сегодня находятся на контроле ЦУР Кировской области, работы по их устранению продолжаются.