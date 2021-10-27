В Кировской области общепиту и клубам запретили работать по ночам

В Кировской области внесены изменения в постановление правительства Кировской области 122-П «О введении ограничительных мероприятий». Поправки вводят запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время с 23 до 6 часов.

Запрет вступает в силу 30 октября. Он коснется работы баров и ресторанов, клубов, домов культуры, кинотеатров, парков развлечений, цирка, детских игровых зон, концертных мероприятий.

Ограничение не затронет:

продажу продуктов и готовой еды на вынос и доставку на дом;

работу столовых, кафе и буфетов, действующих на территории предприятий, которые работают в ночное время;

объекты общепита в зданиях авто- и железнодорожного вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, придорожных кафе.

Также документ вводит самоизоляцию для граждан старше 60 лет, не привитых от коронавируса. Работодателям предписано перевести их на дистанционную работу.

В областном правительстве подчеркивают, что новые ограничения вводятся в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина, которые были даны по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

Также в правительстве напомнили, что в регионе по-прежнему действует запрет на работу кальянных и посещение детьми и подростками торговых центров без сопровождения взрослых.

Кроме того, в региональном правительстве напоминают, что с момента вступления в силу постановления правительства Кировской области 122-П «О введении ограничительных мероприятия (карантина) на территории Кироской области» не отменялся запрет на работу кальянных, а также на посещение детьми и подростками торговых центров без сопровождения взрослых.

Ранее в Кировской области начали действовать QR-коды вакцинации.