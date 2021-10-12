В Кировской области объявлен конкурс съедобных кормушек

Сотрудники заповедника «Нургуш» душой болеют за животных и птиц. Они знают, что в холодное время года обитателям лесов тяжело добывать пищу. Птицам, которые обитают в городе, также нелегко. Поэтому специалисты ежегодно проводят конкурс кормушек.

Неравнодушные жители помогут птицам пережить холодные месяцы года. А за это ещё и получат подарки. В заповеднике обещают, что авторы лучшей кормушки получат грамоты, призы и сувениры. Всем участникам пришлют электронные свидетельства.

Но кормушка должна быть обязательно съедобной. Это экокормушка. Она изготавливается своими руками из съедобных материалов. Например, смеси семечек и свиного сала. Такой коктейль замораживают и подвешивают на дереве.

Участники должны смастерить что-то подобное. А также сфотографировать момент, когда угощение пробуют пернатые обитатели. Кормушку можно разместить как в черте города, так и в лесу, парке. Фотографии ждут на почте nurgush_ep@mail.ru.

Фото: yandex.ru