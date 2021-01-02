В Кировской области объявлено метеопредупреждение

Новый год в регионе может начаться с ненастной погоды. В МЧС опубликовали метеопредупреждение. Оно предупреждает о ледяном дожде и снеге.

Сообщение о непогоде разослано на телефоны жителей региона, а также информация направлена в районы. Руководство должно принять меры для минимизации возможных последствий. Среди последствий непогоды — обрывы проводов, сильный гололёд на тротуарах, проезжей части. На трассах и дорогах в населённых пунктах снежные заносы.

Также жителям Кировской области следует быть бдительными и не ходить по пешеходным дорожкам, которые расположены близко к домам. Сегодня и в ближайшие дни вероятны падения снежно-ледяных глыб с крыш.

По информации кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас на территории региона действует тёплый атмосферный фронт. Суточная температура от -5 до -14 градусов.

Ранее мы писали, что в Кирове составлен календарь астрономических событий.

Фото: 1ul.ru