В Кировской области официально разрешили рубить ёлки для Нового года

Правда сделано это лишь в Оричевском районе.

Перед новогодними праздниками в Кировской области усилен контроль за лесами. Специалисты лесоохраны мониторят свои владения. Главная цель — сохранить ёлочки. За рубку деревьев предусмотрено наказание. Например, для граждан, которые решили срубить новогоднее деревце, это около 4 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц — до 40 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысячи рублей.

Правда, в одном из районов региона, местные власти официально разрешили рубить ёлки для праздничной атмосферы. Речь идёт об Оричах. Там выделено специальное место, где можно прийти и спилить понравившееся дерево. Это выезд из Оричей.

Но для любителей украшать свои квартиры есть условие. Необходимо заплатить в бюджет Оричевского городского поселения взнос. Это 150 рублей. После этого можно будет срубить одну ёлку. Но её ствол не должен быть в диаметре более 6 см. Об этом сообщает местная газета «Искра».

К слову, 150 рублей за новогоднюю красавицу одна из самых низких цен в России. В Кирове на ёлочных базарах продавцы просят от 400 до 800 рублей за метровое деревце.

Фото: poembook.ru