В Кировской области официально стартовали весенне-полевые работы

Первыми в поля вышли селяне пяти южных районов– Вятскополянского, Советского, Малмыжского, Пижанского и Уржумского.

Где вновь надеются на рекорд

Как пояснил заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, с учётом климата и территориальной растянутости региона, разница в начале весенних работ между севером и югом составляет около десяти дней. Хотя бывают и исключения, лишь подтверждающие правило – в 2007 году малмыжские крестьяне «открыли весну» раньше подосиновских.

Главный аграрий области как и прошлой весной побывал на поле хозяйства «Пригородное» близ села Русский Турек, где посеяна озимая рожь. И что примечательно, урожай на нём собрали рекордный – почти 44 центнеров с га, обычно дотягивали лишь до 25. Так что, как с улыбкой говорит директор сельхозпредприятия Фёдор Семиглазов, поле это в народе прозвали «Котлячковским» и вновь надеются на рекорд.

– Сейчас идет подкормка ржи и боронование. На работы выехали 5 единиц техники. Торопимся успеть, чтобы земля не пересохла и удобрение смогло попасть в почву и дать ожидаемый результат. Надеемся, что погода не подведёт, – поделился глава хозяйства.

Сейчас на полях идёт боронование озимых культур, большую часть которых составляет рожь фалёнской селекции, боронование многолетних трав, составляющих основу животноводства. Как всегда подчёркивает Алексей Котлячков, именно качественная кормовая база составляет 60 процентов успеха животноводства. Идёт подкормка озимых и многолетних трав, начинается закрытие влаги – боронование подготовленных под посев полей.

Как погода весны-2021 повлияла на посевную

– Погодные условия этой весны позволили селянам начать весенние полевые работы в срок. Однако темпы прошлого сезона были значительно быстрее, чему способствовала погода, сезон начали тогда в первой декаде апреля, – поделился зампред.– Сейчас же подкормлено 970 га озимых зерновых и 2 тысячи га многолетних трав. На этот период прошлого года было подкормлено озимых 10,5 тысяч га, а многолетних трав – 5,32 тысячи га.

Проведено боронование зяби и многолетних трав на площади 5 тысяч га, в прошлом году на аналогичную дату было 28 тысяч га.

Как подчеркнул Алексей Котлячков, область всегда тщательно готовится к весенним полевым работам – обновляется технический парк, проводятся обучающие семинары для инженерно-технического состава. При недостатке кадров на селе ставку делают на повышение их квалификации, что увеличивает производительность труда.

– Благодаря техническому переоснащению и повышению квалификации специалистов мы успеваем все работы проводить в срок, – отметил Алексей Алексеевич.

«Горожанин пляшет, а селянин сеет и пашет»

Посевная в этом году по традиции начнётся в начале мая. Яровые в этом году предстоит посеять на площади более 345 тысяч га.

Закуплено большее по сравнению с прошлым годом количество удобрений, в достаточном количестве заготовлены и семена зерновых и зернобобовых культур. Так что, как заметил Алексей Котлячков, нет никаких опасений, что посевная не начнётся в срок.

И напомнил особенность нашего северного края, один день задержки с посевной на неделю оттягивает уборку. Но, как уверен главный аграрий области, те, кто серьёзно подходит к делу, вовремя проведёт все полевые работы.

Вместо кур бурёнки

Побывал региональный министр сельского хозяйства и на территории бывшей уржумской птицефабрики, где в перестроенных курятниках вольготно чувствуют себя бурёнки из ООО «Рассвета».

– Никто не верил, что заброшенную территорию птицефабрики можно перепрофилировать под развитие молочного животноводства. Сегодня здесь в соответствии с бизнес планом идёт реконструкция и модернизация промплощадки №2 предприятия «Рассвет»,– пояснил Алексей Котлячков.– Как говорится, дорогу осилит идущий.

Директор ООО «Рассвет» Сергей Суворов добавил, что модернизация цехов началась в 2019 году– тогда был запущен первый цех. В 2020 — ещё шесть помещений для крупного рогатого скота: в двух разместилось молочное поголовье, в пяти – молодняк. Всего здесь обитает 700 голов КРС, 200 из которых дойные бурёнки.

Осенью этого года планируется отремонтировать и запустить ещё два цеха – коровник и телятник, что увеличит поголовье до 900 голов.

В планах, как пояснил Виктор Сергеевич, увеличивать не только стадо, но и его продуктивность. По итогам прошлого года «Рассвет» вошёл в «Клуб восьмитысячников», надоив чуть более 8 тысяч кг на корову. В этом году планируют поднять планку.

В модернизацию производства было вложено около 100 млн рублей.

Работы идут с опережением графика.

Закладка символического камня

на месте будущей фермы стала в области уже доброй традицией. На сей раз фундамент будущей фермы обозначен в «Пригородном» при участии главного агрария Алексея Котлячкова и заместителя генерального директора по развитию Уржумского спирто-водочного завода, который объединил четыре сельхозпредприятия района, куда вошло и «Пригородное».

– Было время, когда мы не знали, как сохранить село, а сейчас строим одну ферму за другой. Наш конёк – молочное животноводство. Увеличение поголовья коров требует открытия новых скотомест,– отметил зампред.

Как пояснила заместитель директора «Пригородного» по животноводству Наталья Баранова, планируется построить комплекс на 576 голов дойного стада, состоящий из двух ферм с беспривязным содержанием бурёнок и молочным блоком. Материалы для стройки уже завезены.

– Сегодня в уржумском холдинге 5600 голов крупного рогатого скота, из них 2100-дойное стадо. В конце прошлого года мы открывали места под содержание телят и проводили большую реконструкцию старых ферм, открывали новые. Но площадей всё равно не хватает. Поэтом мы и запланировали в том году строительство новой фермы. Этот проект рассчитан на два года. Уже в этом году в конце октября построим молочный блок и ферму на 300 голов. Это буде самая крупная ферма в «Пригородном», – отметил зам. генерального директора по развитию ОАО «Уржумский СВЗ» Игорь Страбыкин.