В Кировской области охотникам компенсируют затраты на отстрел волков

В Кировской области планируется ввести денежное поощрение для охотников-«волчатников». Об этом сообщила глава областного минприроды Алла Албегова.

Средства на данные цели будут выделены из областного и муниципальных бюджетов на условиях софинансирования. Предполагается, что субсидия возместит охотникам часть затрат, связанных с добычей хищников. Данная практика уже применяется в Архангельской, Вологодской, Костромской областях и Пермском крае. Также небольшие суммы платят «волчатникам» в Опаринском районе, где хищники нередко выходят к людям.

По словам Аллы Албеговой, численность волков на территории региона составляет порядка 500-600 особей. Ежегодно охотники добывают около 250 волков. Однако в ряде районов хищники продолжают тревожить жителей, заходя в населенные пункты.

— Данный вид охоты очень непростой и затратный, и необходимо стимулировать охотников на добычу хищников, — отметила Алла Албегова.

Проект порядка выплат уже разработан. Теперь очередь за органами местного самоуправления, которые должны принять соответствующие нормативно-правовые акты. Вероятнее всего, будет создана комиссия, которая сможет подтверждать факт добычи волков.

Нефинансовые варианты стимулирования в Кировской области также есть. Так, охотники, добывшие волков в общедоступных охотугодьях, имеют приоритет при получении разрешений на добычу лося, медведя и кабана.

Предложение минприроды поддержал председатель областного правительства Александр Чурин. По итогам заседания Ассоциации совета муниципальных образований Кировской области было принято решение собрать предложения о размере и порядке выплаты со всех районов области. По результатам их рассмотрения будет принято окончательное решение.

Ранее мы писали, что в 2022 году в Кировской области добыли 126 волков.