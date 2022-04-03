В Кировской области охотникам разрешат приманивать селезней подсадными утками

В министерстве охраны окружающей среды сообщили о сезоне охоты на селезней в Кировской области.

С 1 апреля жителям региона начали выдавать разрешения в общедоступные охотугодья. В Кирове – на Володарского, 82, в районах области их можно получить у государственных инспекторов министерства и Центра охраны и использования животного мира. Также есть вариант – через порталы государственных услуг или МФЦ «Мои документы».

Причина – объявленная весенняя охота на селезней с помощью подсадных уток. Она будет длиться с 15 апреля по 15 мая.