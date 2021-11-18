В Кировской области ОПГ отмывала наркодоходы через биткоины

В Кировской области направлено в суд дело организованной преступной группы наркоторговцев. Банда занималась продажей наркотиков, а полученные доходы легализовала в цифровой валюте Bitcoin. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год четверо участников ОПГ занимались масштабным сбытов синтетических наркотиков на территории Кировской области и Коми. Возраст членов группировки составлял от 25 до 42 лет.

Наркотики распространялись дистанционно через тайники-«закладки». Покупатели расплачивались биткоинами через интернет. Получив цифровую валюту, наркоторговцы легализовали ее, конвертируя в рубли. За 2 года им удалось заработать почти 3 миллиона рублей.

В ноябре 2020 года преступников задержали сотрудники полиции. Из оборота было изъято более 1,2 килограмма наркотиков.

В отношении участников ОПГ были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: сбыт наркотиков, отмывание незаконных доходов и участие в преступном сообществе.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд.