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В Кировской области определили лучших бодибилдеров и бикинисток

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Спорт

Федерация бодибилдинга опубликовала результаты Кубка Кировской области по бодибилдингу. Соревнования прошли 9 апреля в Котельниче.

Результаты в «самом красивом виде спорта» распределились следующим образом:

  • 1-е место среди юниоров (бодибилдинг, абсолютная категория) – Влад Мазин 
  • 1-е место в категории «фитнес-бикини» (дебют, абсолютная категория) – Ксения Сентябова
  • 1-е место в категории «пляжный бодибилдинг» (абсолютная категория) – Кирилл Огородников
  • 1-е место в категории «фитнес-бикини» (до 164 см) – Диана Бобрецова
  • 1-е место в категории «фитнес-бикини» (свыше 164 см) – Александра Бузмакова
  • 1-е место в категории «бодибилдинг» (до 90 кг) – Александр Криницын
  • 1-е место в категории «бодибилдинг» (свыше 90 кг) – Александр Маргаридин
  • 1-е место в категории «фит-пары» — Кирилл Огородников и Ксения Сентябова
  • 1-е место в категории «фит-модель» (абсолютная категория) – Лилия Терлецкая
  • 1-е место в категории «бодифитнес» (абсолютная категория) – Юлия Филимонова

В Кировской области определили лучших бодибилдеров и бикинисток

  • Кубок по фитнес-бикини (абсолютная категория) – Диана Бобрецова
  • Кубок по бодибилдингу (абсолютная категория) – Александр Маргаридин
  • Кубок прогресса – Юлия Филимонова

— Я пришла в зал, когда мне было 16 лет и с тех пор у нас с ним любовь.  — пишет на своей странице «ВКонтакте» абсолютная чемпионка Кировской области в номинации «фит-модель» и вице-чемпионка в номинации «фитнес-бикини» Лилия Терлецкая. 

В Кировской области определили лучших бодибилдеров и бикинисток

Лилия из Сыктывкара. В 2016 году девушка впервые вышла на спортивную сцену — и с тех пор не уходит с нее. В ее «копилке» — как большие международные старты, так и «маленькие» региональные. И каждая победа ценна по-своему. 

Помимо выступлений, чемпионка ведет тренировки в тренажерном зале и помогает своим подопечным построить фигуру мечты.

Тренером работает и еще один чемпион Кубка-2022 — Влад Мазин. Он живет в Перми. В разные годы Влад выигрывал чемпионат России и чемпионат ПФО по бодибилдингу и становился призером в состязаниях по пауэрлифтингу. 

В Кировской области определили лучших бодибилдеров и бикинисток

Фото: vk.com/vyatka_team

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Юлия Зорина