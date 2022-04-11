В Кировской области определили лучших бодибилдеров и бикинисток

Федерация бодибилдинга опубликовала результаты Кубка Кировской области по бодибилдингу. Соревнования прошли 9 апреля в Котельниче.

Результаты в «самом красивом виде спорта» распределились следующим образом:

1-е место среди юниоров (бодибилдинг, абсолютная категория) – Влад Мазин

1-е место в категории «фитнес-бикини» (дебют, абсолютная категория) – Ксения Сентябова

1-е место в категории «пляжный бодибилдинг» (абсолютная категория) – Кирилл Огородников

1-е место в категории «фитнес-бикини» (до 164 см) – Диана Бобрецова

1-е место в категории «фитнес-бикини» (свыше 164 см) – Александра Бузмакова

1-е место в категории «бодибилдинг» (до 90 кг) – Александр Криницын

1-е место в категории «бодибилдинг» (свыше 90 кг) – Александр Маргаридин

1-е место в категории «фит-пары» — Кирилл Огородников и Ксения Сентябова

1-е место в категории «фит-модель» (абсолютная категория) – Лилия Терлецкая

1-е место в категории «бодифитнес» (абсолютная категория) – Юлия Филимонова

Кубок по фитнес-бикини (абсолютная категория) – Диана Бобрецова

Кубок по бодибилдингу (абсолютная категория) – Александр Маргаридин

Кубок прогресса – Юлия Филимонова

— Я пришла в зал, когда мне было 16 лет и с тех пор у нас с ним любовь. — пишет на своей странице «ВКонтакте» абсолютная чемпионка Кировской области в номинации «фит-модель» и вице-чемпионка в номинации «фитнес-бикини» Лилия Терлецкая.

Лилия из Сыктывкара. В 2016 году девушка впервые вышла на спортивную сцену — и с тех пор не уходит с нее. В ее «копилке» — как большие международные старты, так и «маленькие» региональные. И каждая победа ценна по-своему.

Помимо выступлений, чемпионка ведет тренировки в тренажерном зале и помогает своим подопечным построить фигуру мечты.

Тренером работает и еще один чемпион Кубка-2022 — Влад Мазин. Он живет в Перми. В разные годы Влад выигрывал чемпионат России и чемпионат ПФО по бодибилдингу и становился призером в состязаниях по пауэрлифтингу.

Фото: vk.com/vyatka_team