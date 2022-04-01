В Кировской области определят границы 11 водных объектов

В Кировской области ведётся работа по определению границ водных объектов, береговых и прибрежных защитных полос, а также водоохранных зон.

Это нужно для соблюдения ограничений при планировании и ведении хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также при оформлении собственности, поскольку Земельный кодекс РФ запрещает приватизацию находящихся там участков.

Мероприятия финансируются из федерального бюджета. В этом году по области планируется выполнить работы по 11 водным объектам общей протяженностью порядка 1 тыс. километров.

В конце марта был заключён госконтракт на работы по рекам Никулинка, Плоская, Сандаловка и Хлыновка в границах г.Кирова. Их планируется завершить 31 июля, после чего все границы нанесут на карты и разместят в общем доступе на сайтах eco.geokirov.ru, gis.geokirov.ru и на публичной кадастровой карте.