В Кировской области оштрафовали бизнесмена, продававшего ветпрепараты без лицензии

В Кировской области Арбитражный суд оштрафовал предпринимателя, который торговал ветеринарными препаратами без лицензии. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Факт незаконной торговли был выявлен в Нагорском районе в ноябре 2019 года. Выяснилось, что местный ИП Ситников В.Л. почти 2 года продавал препараты без лицензии.

Специалисты ведомства провели осмотр в аптеке предпринимателя и выявили ряд нарушений. Так, в заведении хранилось 490 упаковок лекарств и вакцины, а на витрине был выставлен препарат, срок годности которого истек в 2010 году. Также в аптеке нашли неповеренный гигрометр и термометр. Условия хранения препаратов предприниматель не контролировал.

Лекарства были изъяты, упакованы и переданы обратно предпринимателю на хранение. По факту выявленных нарушений было возбуждено административное производство. На днях Арбитражный суд принял решение оштрафовать предпринимателя на 4 тысячи рублей. Изъятые лекарства бизнесмену придется уничтожить.

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