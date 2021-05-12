В Кировской области остановили следователя на «виляющем» авто

Инцидент произошел в День Победы на Советском тракте. О происшествии сообщил телеграм-канал «Пичугин снимет».

Как говорится в посте, очевидцы позвонили на горячую линию «Ночного патруля» и сообщили, что со стороны Чепецка в Киров едет БМВ с, предположительно, нетрезвым водителем. По словам звонивших, машина виляла из стороны в сторону и несколько раз могла уйти в кювет.

Активисты передали информацию в ГИБДД, и авто остановили. Как утверждает автор телеграм-канала, прибывший на место происшествия, от водителя пахло спиртным, однако проходить экспертизу на месте он отказался, и инспекторы повезли его в наркодиспансер.

По информации активистов, задержанный Юрий Старцев является сотрудником Следственного комитета, имеет звание капитана юстиции и работает в должности главы Советского межрайонного следственного отдела.

Фото: @pichugins