В Кировской области отходы направляют на 16 полигонов

С начала года отходы в Кировской области направляются на 16 полигонов, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Все они являются межмуниципальными.

Три полигона, исчерпавшие свою вместимость, выведены из эксплуатации — в д.Лубягино (Кирово-Чепецкий район), около д.Барановщина (Кумёнский район) и д.Скоковы (Слободской район).

Отходы из Кирова направляются на полигон у д.Осинцы (Слободской район). Ограничения, которые не давали ему работать, были сняты после изменения статуса соседнего аэродрома Порошино. Полигон включили в территориальную схему, получен тариф на размещение отходов.

Готов к работе готов новый межмуниципальный полигон в Шабалинском районе — получено разрешение на его ввод в эксплуатацию, идёт процесс включения в госреестр.

Продолжается работа по включению в реестр полигона в п.Восточный Омутнинского района.

В рамках реализации нацпроекта «Экология» к 2030 г. на территории области должна быть создана инфраструктура, которая позволит направлять на обработку 100% отходов. К этому сроку планируется построить шесть мусоросортировочных станций общей годовой мощностью 100 тыс. тонн.