В Кировской области откроется «Фабрика процессов» для обучения топ-менеджеров

В Кировской области в рамках нацпроекта «Производительность труда» появится «Фабрика процессов». Это учебно-производственная площадка, на которой топ-менеджеры ведущих предприятий будут изучать технологии бережливого производства.

По словам губернатора Игоря Васильева, это одно из самых перспективных и востребованных направлений современной экономики.

Сегодня «Фабрика процессов» работает в тестовом режиме. В этом году здесь прошли обучение сотрудники АО «Агрофирма «Дороничи» и ООО «МК «Дороничи» (FOOD ZAVOD).

Официальное открытие «Фабрики» запланировано на январь 2022 года. Участвовать в проекте смогут только предприятия, зарегистрированные в Кировской области, имеющие выручку от 400 миллионов рублей и работающие в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли.

Чтобы отправить сотрудников на обучение, нужно заключить соглашение с региональным минпромторгом. Участники проекта узнают, как оптимизировать процессы на предприятии и смогут получить льготный заем до 300 миллионов рублей на срок до 5 лет. Топ-менеджеры предприятия смогут пройти бесплатное обучение по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». Также на производстве будут бесплатно работать эксперты.

Как отмечает глава областного минпромторга Владимир Сысолятин, «Фабрика процессов» была создана на базе Регионального центра компетенций в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».