На реализацию нацпроекта «Образование» в Кировской области выделено более 4 млрд рублей

В школах Кировской области появятся 62 центра «Точка роста» и 12 современных мастерских. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев по итогам совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Главной темой беседы стала реализация национального проекта «Образование» в регионах России. О чем говорили на совещании?

О капремонте в сельских школах

Одной из ключевых тем стала программа капремонта сельских школ. Игорь Васильев подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведется во всех субъектах РФ. Проблемные моменты обсуждаются на заседаниях комиссии Госсовета.

В Кировской области в 2022 году в программу капремонта вошли 15 школ. На проведение работ в них выделено 486,7 миллиона рублей. Более 100 миллионов из этой суммы пойдет на обновление оборудования и мебели.

— Мы должны не просто привести здания в порядок, но и создать для наших детей принципиально новую образовательную среду, – подчеркнул губернатор.

В настоящее время по всем школам идет подготовка конкурсных процедур на проведение работ.

О результатах нацпроекта образования в 2021 году

В 2021 году на реализацию нацпроекта «Образование» на территории Кировской области было направлено более 3 миллиардов рублей. На эти деньги было сделано следующее:

создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников,

открыт школьный «Кванториум» на базе Лицея естественных наук,

открыты центры «Точка роста» в 63 сельских школах,

оснащены оборудованием для трудовых мастерских 2 коррекционные школы,

проведен ремонт спортзалов в 21 школе,

98 образовательных организаций оснащены современным компьютерным оборудованием,

создан Центр цифрового образования детей «IT-куб» в Вятских Полянах

оборудованы 12 мастерских в 3 учреждениях СПО,

открыт Центр опережающей профессиональной подготовки.

На 2022 год планы еще более масштабные. И финансирование соответствующее – более 4 миллиардов рублей. На эти средства предстоит, в частности, отремонтировать спортзалы в 18 школах, открыть 62 центра «Точка роста», поставить новые компьютеры в 65 школ и открыть школьный «Кванториум» в гимназии №1 Кирово-Чепецка и «IT-куб» в Котельниче.

Об оснащении учреждений СПО

Также продолжится оснащение учреждений СПО. В 6 техникумах и колледжах будут оборудованы 12 современных мастерских. Все изменения направлены на получение качественного образования, подчеркнул Игорь Васильев.