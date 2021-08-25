В Кировской области откроют первый бетонный скейтпарк

В Кировской области появится первый бетонный парк для скейтбординга. Он откроется в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает портал kirov.online.

Строительство экстрим-парка началось в марте 2021 года. Открыть его планировалось уже в августе. Ожидается, что площадка из полированного бетона будет более долговечной, чем ее аналоги из ламинированной фанеры, которые действуют в Кирове.

Однако отзывы самих скейтеров пока что не самые позитивные. Экстремалы полагают, что площадка сделана с нарушениями. В частности, подрядчик полировал не само бетонное основание, а краску, которым оно покрыто. Из-за этого долговечность парка вызывает вопросы.

Также райдеры полагают, что радиусы склонов в парке слишком крутые. Из-за этого скейтбордисты могут набирать слишком высокую скорость. Однако уверенно говорить о недостатках можно будет только после открытия площадки. Оно намечено на конец августа.

Отметим, что бетонный скейтпарк также планируется построить в парке имени Кирова.