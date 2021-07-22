В Кировской области открылась первая в этом году модельная библиотека

В дер.Стулово Слободского района открылась модельная библиотека. На её оснащение было потрачено 10 млн рублей.

Модельный стандарт подразумевает создание современного пространства, которое отвечает запросам посетителей разных возрастов, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее библиотека стала победителем конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культура». В здании отремонтировали помещения, обновили книжный фонд, закупили мебель, компьютеры, а также мультимедийное оборудование для игровых занятий, показа фильмов, развития мелкой моторики рук.

Библиотека в Стулово — первая модельная, открытая в этом году в регионе. Кроме неё этот статус получат Искровская сельская библиотека (Котельничский район), Октябрьская сельская библиотека (Мурашинский район), а также библиотеки в Кирсе и Малмыже.

Федеральный проект по модернизации библиотек реализуется в 85 регионах и получил хорошие отклики как у читателей, так и у профессионального сообщества.