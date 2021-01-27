В Кировской области открылась запись на вакцинацию через интернет

Оставить заявку можно на сайте Госуслуг.

В нашем регионе уже в ближайшее время стартует массовая прививочная кампания против новой инфекции. На сегодняшний день в области оборудована сотня прививочных пунктов. Их сформировали практически во всех больницах, медпунктах.

Кроме того, на это неделе ожидается поставка партии важного препарата. Он поступит в количество более 20 тысяч доз. Иммунизация начнётся ориентировочно с 8 февраля.

Как результат — на портале Госуслуги открылась запись на прививку. Ранее сервис находился в доработке. Сейчас там указано, что подать заявку уже можно, но на вакцинацию вызовут на второй неделе февраля.

Кроме того, остаётся возможность записи через номер 122, а также по электронной регистратуре. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кировской области.

Ранее мы писали, что в Кировской области начали закрывать ковидные госпитали.

Фото: vk.com/medkirovru