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В Кировской области открыли еще 1000 коек для пациентов с коронавирусом

Юлия Зорина Новости, Общество

С начала июня в Кировской области развернуто 2560 инфекционных коек для пациентов с COVID-19. Тысяча из них – за последние 3 дня. Об этом сообщили в областном минздраве.

Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов рассказал, что в настоящее время в инфекционных стационарах лежат 3227 человек с пневмониями и сопутствующими заболеваниями. Еще 10 дней назад таких пациентов было в 2 раза меньше.

— 226 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 153 человека в реанимации, 21 – на ИВЛ. Вакцинированных среди них нет, — сказал первый зампред.

Также Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что в последнее время выросло число молодых пациентов с COVID-19.

Глава областного минздрава Андрей Черняев отметил, что в сложившейся ситуации приходится вновь разворачивать инфекционные койки, которые были закрыты в период спада заболеваемости.

Инфекционные госпитали вновь развернуты в:

  • инфекционной больнице
  • психиатрической больнице
  • противотуберкулезном диспансере
  • Талицком санатории
  • городских больницах №2, №5 и №7
  • Больнице скорой медицинской помощи
  • областном наркодиспансере
  • офтальмологической больнице
  • госпитале для ветеранов войн
  • Центре медицинской реабилитации (в том числе в подразделении в пгт. Нижнеивкино)
  • Центре реабилитации «На Казанской»
  • в Слободской, Белохолуницкой и Юрьянской ЦРБ

Беременных женщин и рожениц с положительным тестом на коронавирус доставляют в городской перинатальный центр. В первые же дни после его открытия туда госпитализировали более 40 пациенток.

Единственным способом противостояния инфекции является вакцинация. В Кировской области продолжают работу 119 прививочных пунктов, также проходит вакцинация маломобильных пациентов на дому и выезды в трудовые коллективы.

Где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.

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Юлия Зорина