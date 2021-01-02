В Кировской области открыли «горячую линию» по уборке мусора

В правительстве региона сообщили о работе организации, которая занимается сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов.

Жители Кировской области накануне опубликовали в соцсетях сообщения и фотографии, которые касаются вывоза мусора. В правительстве региона отреагировали на возникшую ситуацию. Там прокомментировали, что после праздников объёмы мусора больше, чем обычно. Машины регионального оператора «Куприт» 1 января вышли на маршруты. Работать они будут в круглосуточном режиме. Схемы транспортировки твёрдых коммунальных отходов сформированы.

Уже сегодня мусор из переполненных контейнеров должен исчезнуть. Все новогодние праздники подрядчик должен в полной мере исполнять свои обязательства.

Также в областном правительстве сообщили, что накануне была открыта «горячая линия» по вопросам сбора и уборки мусора. Обратиться туда может любой житель. Номер: (8332) 63-16-11.