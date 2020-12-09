В Кировской области открыли ледяную дорогу

Официально разрешено ходить по ледовой переправе в городе Котельниче.

По-зимнему прохладная погода, установившаяся в регионе, положительно влияет на формирование ледового покрытия на реках и водоёмах области. Так, в Котельниче местные власти официально разрешили жителям ходить через реку Вятку.

По льду проложен маршрут до заречной части города. Толщину и состояние льда там проверили. Ходить по ледяной дороге можно. Это безопасно.

Однако выезд на лёд запрещён. Для этого там поставлены знаки и самодельные ограничители. Автомобили могут провалиться под воду.

Напомним, традиционно ледовые трассы для транспорта открываются в начале года. Таких дорог в регионе чуть меньше десятка. Главное — это безопасная толщина. Чтобы проехал транспорт, весом 8 тонн, необходимая толщина льда должна быть около 70 сантиметров.

Фото: vk.com/kotelofficial