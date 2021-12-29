В Кировской области открыли первую ледовую переправу в Котельничском районе. С конца декабря машины могут пересечь Вятку в микрорайоне Затон.

Длина ледовой дороги составляет 600 метров, ширина 25 метров. По ней могут проехать автомобили массой до 5 тонн.

Напомним, что в течение зимы в Кировской области планируется открытие еще 6 ледовых переправ. Они находятся в поселке Вишкиль Котельничского района, поселке Лебяжье, деревне Тюм-Тюм и селе Цепочкино Уржумского района, селе Сорвижи Арбажского района и селе Гоньба Малмыжского района.