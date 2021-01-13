В Кировской области открыли первые ледовые дороги

Первые ледовые переправы приняты в эксплуатацию.

Морозная погода помогла быстрее, чем обычно открыть ледовые дороги. Так, 12 января в эксплуатацию официально приняты две автомобильные ледовые переправы.

Одна из них находится в городе Котельнич. Её грузоподъёмность до 10 тонн. Эта трасса связала город с заречным микрорайоном Затон. До этого переправа функционировала как пешеходная.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области, вторая ледовая дорога сейчас функционирует в посёлке Лебяжье. Её грузоподъёмность выше, чем в Котельниче. Разрешается ездить транспорту до 25 тонн. Дело в том, что эта переправа используется для вывоза леса.

Также в ближайшее время в Кировской области откроются ещё несколько ледовых дорог через реку Вятку. Они появятся в Арбажском и Уржумском районах.

Фото: 43.mchs.gov.ru