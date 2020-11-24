В Кировской области открыли центр управления регионом

Инициатором создания такого учреждения является президент Российской Федерации Владимир Путин.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в открытии центра управления регионом. Сокращённое название ЦУР. Сотрудники нового учреждения занимаются мониторингом всех сообщений, обращений, пожеланий, которые направляют жители региона в органы исполнительной власти. Принимаются во внимание все площадки, где появляются эти обращения. В том числе сайты, социальные сети и пр.

Примечательно, что задача по созданию ЦУРов поставлена президентом Владимиром Путиным. Подобные учреждения появляются сейчас во всех регионах. Главная цель центра — оперативное решение острых, наболевших проблем, о которых сообщают люди. По сути ЦУР должен упростить взаимодействие жителей и представителей власти. Ещё одна цель — оценка эффективности работы властей на местах.

Сотрудники ЦУРа будут не просто реагировать на запросы населения, отправлять их ответственным лицам, но и следить за исполнением. В приоритете — вопросы здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, образования, транспорта и др.

Фото: Александр Папырин