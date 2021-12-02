В Кировской области открыли животноводческий комплекс с роботами

Строительство шло почти два года. Комплекс рассчитан на 516 коров.

Накануне в селе Елгань Унинского района в торжественной обстановке открыли современный животноводческий комплекс. Он оснащён по всем требованиям роботизированных ферм.

— Коров кормят роботы. Они подталкивают к ним корм, следят за здоровьем стада. Доят животных, — рассказал зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

Он также подчеркнул, что для небольшого населённого пункта открытие такого комплекса — большой шаг вперёд. Вообще хозяйство в Елгани один из лидеров сельхозтоваропроизводителей района. Каждый год здесь вводятся в оборот неиспользованные земли сельхозназначения.

В правительстве Кировской области пояснили, в этом году на территории региона реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству молочно-товарных ферм и комплексов также в Котельничском, Кумёнском, Орловском, Малмыжском, Юрьянском, Санчурском районах. Общая сумма затрат на их возведение около 2 млрд рублей.

Фото: Александр Папырин