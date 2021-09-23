В Кировской области открылся новый животноводческий комплекс

В сельхозпредприятии «Рассвет» (Санчурский район) построен новый животноводческий комплекс. Он рассчитан на 244 головы крупного рогатого скота.

На ферме используются ресурсосберегающие технологии содержания коров. Это даёт возможность значительно снизить себестоимость производства молока. В основа метода — хорошая вентиляция. Свежий воздух положительно сказывается на здоровье животных, позволяя увеличивать надои и привесы. Они комфортно чувствуют себя в широком диапазоне температур — от +15 до -15 градусов.

Кроме того, в комплексе предусмотрена система теплого поения. Места для отдыха коров защищены от ветра и осадков, они удобные и сухие.

На октябрь в «Рассвете» запланировано открытие второго корпуса комплекса, а на следующий год — строительство телятника беспривязного содержания. Готовы документы на получение сельхозпредприятием племенного статуса.

«Рассвет» и другие хозяйства холдинга «Шахунья молоко» на регулярной основе получают субсидии из регионального и федерального бюджетов.

«Область удерживает лидерские позиции по валовому производству молока в ПФО и в России. По надоям молока от коровы регион занимает 3-е место в Приволжье и пятое место в стране. Уверен, лидирующие позиции сохранятся и в дальнейшем. Для этого постоянно выделяются средства на техническую и технологическую модернизацию отрасли», — прокомментировал губернатор области Игорь Васильев.

Фото kirovreg.ru