В Кировской области открыта выставка картин, написанных нефтью

В Кирово-Чепецке работает выставка, которая является открытием для жителей многих регионов России. Её название — «Чёрное золото в искусстве».

В экспозиции — картины, написанные нефтью. Автор работ — заслуженный деятель искусств, профессор Александр Кокорин. Он жил и трудился в Удмуртии. Его не стало в прошлом году. После себя он оставил огромную коллекцию произведений искусств.

Часть работ находится в музее-галерее «La bohème artistique» в городе Ижевске.

Некоторые картины теперь могут увидеть и жители нашего региона. Сначала выставка работала в городе Слободском, сейчас в Кирово-Чепецке. Её презентовали в библиотеке им. Николая Островского.

— Это уникальное культурное событие для города и области в целом. Подобного у нас ещё не было. Примечательно, что эта выставка экспонировалась во многих музеях и галереях мира и была отмечена благодарственным письмом министерства иностранных дел РФ. Для нас честь — принимать её, — отметила заведующая отделом обслуживания библиотеки им. Н. Островского Ольга Ершова.

Она же рассказала, что использовать нефть в качестве материала для написания картин придумали совсем недавно. Это новый тренд в искусстве. Чёрное золото отчасти похоже на жидкую гуашь. Но это более сложный материал.

Чтобы создать законченное произведение, нужна специальная бумага, растворители, знание техники. Картина, написанная «краской из земли», не терпит исправлений и очень долго сохнет. Однако трудоёмкий процесс создания такой ювелирной работы оправдан. В итоге получается необычная картина, у которой особый блеск и энергетика. Выставка в кирово-чепецкой библиотеке продлится до 1 июня. Вход на неё бесплатный.