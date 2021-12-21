В Кировской области отменили режим чрезвычайной ситуации

Губернатор Игорь Васильев подписал распоряжение «Об отмене режима чрезвычайной ситуации».

Он был введён в конце октября после падежа кур из-за птичьего гриппа на птицефабрике ООО «Зуевское любимое».

Границы зоны чрезвычайной ситуации были определены в пределах Белохолуницкого, Богородского, Зуевского, Кирово-Чепецкого, Кумёнского, Омутнинского, Слободского, Сунского, Унинского и Фалёнского муниципальных районов.

Согласно документу, режим отменён «в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения».