В Кировской области отменяют посещение МФЦ по QR-кодам

С 29 ноября в Кировской области отменяют посещение многофункциональных центров (МФЦ) по QR-кодам.

За последние дни регион вышла в российские лидеры по темпам вакцинации.

По словам губернатора Игоря Васильева, принятые меры (соблюдение санитарных норм, QR-коды) показали свою эффективность. Как следствие, он дал поручение правительству и оперативному штабу борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер.

Одним из шагов стало принятое сегодня решение отменить посещение МФЦ по QR-кодам. С 29 ноября они будут принимать посетителей по предварительной записи и при условии соблюдения всех санитарных правил — соблюдение масочного режима, социальной дистанции, обработки рук антисептиками, регулярной дезинфекции помещений.