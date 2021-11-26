В Кировской области отменяют посещение МФЦ по QR-кодам

С 29 ноября в Кировской области отменяют посещение многофункциональных центров (МФЦ) по QR-кодам.
За последние дни регион вышла в российские лидеры по темпам вакцинации.
По словам губернатора Игоря Васильева, принятые меры (соблюдение санитарных норм, QR-коды) показали свою эффективность. Как следствие, он дал поручение правительству и оперативному штабу борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер.
Одним из шагов стало принятое сегодня решение отменить посещение МФЦ по QR-кодам. С 29 ноября они будут принимать посетителей по предварительной записи и при условии соблюдения всех санитарных правил — соблюдение масочного режима, социальной дистанции, обработки рук антисептиками, регулярной дезинфекции помещений.
«Для того, чтобы ввести послабления и в других сферах, необходимо не только не снижать темпы вакцинации, но и увеличивать их. Поэтому обращаюсь ко всем жителям с просьбой позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и сделать прививку», — подытожил губернатор.